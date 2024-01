I vigili del fuoco salvano due cuccioli di cane caduti nel vano di un ascensore – VIDEO

CATANZARO – Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per il salvataggio di due cuccioli di cane nei locali oramai abbandonati dell’ex clinica Villa Nuccia nel quartiere Mater Domini a Catanzaro. La richiesta era pervenuta da alcuni cittadini che da giorni sentivano il guaire dei piccoli quattrozampe.

Il primo cucciolo è stato recuperato su una balconata accessibile solo dall’esterno. Da sopralluogo effettuato all’interno della struttura, il secondo cucciolo, probabilmente caduto da uno dei piani dove le porte del vano ascensore sono aperte, è stato individuato in una intercapedine nelle fondamenta del vano ascensore sotto la cabina dello stesso.

Non potendo sollevare la cabina dell’ascensore in quanto fuoriuso e fatiscente da diversi anni, i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare parte della parete della cabina permettendo l’accesso dei soccorritori per recuperare il cucciolo. I piccoli animali, in buono stato di salute sono stati affidati ad alcuni cittadini della zona che volontariamente si sono offerti di adottarli. Frasi di stima e ammirazione espresse dagli abitanti della zona per il lavoro svolto dai vigili del fuoco.