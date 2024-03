I soccorsi arrivano in ritardo, muore 74enne in attesa dell’ambulanza

MESORACA (KR) – Un 74enne si sente improvvisamente male in mezzo alla strada, poco distante dalla postazione del 118 di Mesoraca, e muore. Il tragico fatto è accaduto l’altro ieri pomeriggio sulla strada provinciale appena fuori dal centro abitato in direzione Foresta di Petilia Policastro. Il “Comitato cittadino ospedale di Mesoraca”, che da anni segue le vicende della sanità locale, così racconta questo caso: «Vengono attivate immediatamente le chiamate alla centrale unica di Cosenza, ma i soccorsi non arrivano. Viene riferito che in quel momento non c’è medico di soccorso e dopo 40 minuti arriva un elisoccorso con medico a bordo, il quale viene prelevato dalle forze dell’ordine e accompagnato sul luogo dove il signor Giuseppe giace a terra. C’è solo un’unica ambulanza in postazione, ma viene attivata anche questa dopo 40 minuti dalla chiamata. “Non c’è medico a bordo su questa ambulanza”, anche se quando arriva sul luogo della disgrazia ormai non c’è più nulla da fare, perché viene constatata la morte per arresto cardiaco».

