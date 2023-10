I prodotti calabresi sbarcano in Germania, a Colonia 37 aziende

COLONIA – Anche ad Anuga, in quella che viene considerata la più grande fiera del “food & beverage” a livello europeo, non ho fatto mancare la sua presenza la Calabria, che ha portato a Colonia, in Germania, ben 37 aziende. Nutrita, in generale, la presenza italiana: sono, infatti, oltre 1000 gli espositori italiani per quella che è la più ampia rappresentanza straniera di una manifestazione, che conta 7.800 espositori da 118 Paesi di tutto il mondo.

Continua così l’azione di promozione messa in campo dalla Regione Calabria e da Arsac, che sta portando frutti in termini di export. Lo scorso anno, infatti, i dati parlano di un + 30%; per quanto riguarda i primi mesi del 2023, invece, l’export dei prodotti calabresi ha fatto segnare +20%.

“Nel percorso di promozione delle nostre aziende – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – la Calabria non poteva mancare ad Anuga, la più grande manifestazione del settore agroalimentare a livello europeo. Accompagneremo le più importanti aziende del comparto e porteremo il nostro olio insieme all’olioteca regionale. Saremo presenti – ha concluso Gallo – perché la Calabria, portando in giro qualità, è presente ovunque e non si sente seconda a nessuno”.

Al di là dei numeri, anche in Germania, le aziende calabresi si sono presentate negli stessi spazi con il brand Calabria straordinaria e stanno riscuotendo un grande successo in un contesto internazionale.

“Io credo che il presidente Occhiuto, l’assessore Gallo e tutta la giunta – ha detto il direttore del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo – abbiano dato l’orgoglio dell’appartenenza alla Calabria. E credo che questo elemento si trasformi in una sorta di riconoscibilità all’interno del sistema e la voglia di essere conosciuti come Calabria”.