NEW YORK – C’è anche la Calabria al Summer Fancy Food, il Salone mondiale del food in programma a New York dal 25 al 27 giugno.

Sarà l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, a guidare la delegazione calabrese della quale fanno parte anche numerose aziende del settore agricolo ed agroalimentare. Nel tradizionale “Italian Pavilion”, che rappresenta il più ampio spazio espositivo del settore internazionale, quelle calabresi, insieme alle altre italiane (300 circa in tutto) rappresenteranno il Made in Italy che, nel mondo, significa qualità.

Spazio anche a show cooking, postazioni wine tasting, caratterizzati dalla presenza di chef e sommelier italiani.

Una presenza ormai abituale quella delle aziende calabresi, frutto della politica di promozione, messa in campo dalla Regione Calabria, in Italia, in Europa e nel mondo: “Ci saremo come Calabria – ha detto l’assessore Gallo – per dimostrare che la Calabria c’è e vuole affermarsi. E’ già presente nel mercato nord americano, ma vuole ancor di più presentarsi con le sue tantissime ricchezze”.