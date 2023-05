I prodotti calabresi conquistano il Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta

RIMINI – Sarà ricordata come la prima edizione che ha visto la Regione Calabria nelle vesti di partner istituzionale quella del 2023 del Macfrut, la fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo. La nostra regione è stata presente con le sue aziende, ma soprattutto con i consorzi di tutela e le “Op”.

A Rimini, dunque, è calato il sipario e per la Calabria il bilancio è decisamente positivo. “C’è grande interesse – ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – da parte delle organizzazioni di produzione nei confronti dell’agricoltura calabrese, anche grazie agli sforzi dell’assessorato regionale. La Calabria è la regione che si è meglio qualificata per le produzioni biologiche. E’ un regione che deve avere ora la capacità di utilizzare la sua vocazione nel Mediterraneo come hub logistico per le aziende dell’agroalimentare e dell’agroindustria anche grazie al porto di Gioia Tauro, che deve diventare un porto per esportare i prodotti calabresi e italiani”

“E’ un risultato di centralità della nostra regione nel panorama ortofrutticolo ed agroalimentare nazionale – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – E’ solo una tappa di un percorso che deve vedere crescere sempre più anche in termini di consapevolezza, sia nella nostra regione, sia nella capacità dei nostri imprenditori di rappresentarsi in maniera non secondaria, ma con la certezza di essere produttori di una terra superiore e capace di dare il meglio. Stiamo suscitando grande attenzione nel panorama nazionale ed internazionale”.