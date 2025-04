I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari ospitano la seconda edizione di Vinitaly and the City

- Advertisement -

COSENZA – Dopo il grande successo dello scorso anno, Vinitaly and the City torna per il secondo anno consecutivo nel suggestivo scenario del Parco archeologico di Sibari. L’evento, unico fuori salone ufficiale in Italia legato a Vinitaly, la più importante manifestazione enologica nazionale, si svolgerà dal 18 al 20 luglio 2025, confermando il forte legame tra cultura, vino e territorio.

La Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto, rinnova il proprio impegno strategico per la promozione del comparto vitivinicolo regionale, attraverso Arsac, guidata da Fulvia Caligiuri, e in collaborazione con VeronaFiere. A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha fortemente voluto sia la prima edizione che questa riconferma. Per Gallo, Vinitaly and the City rappresenta una vetrina d’eccellenza per le aziende calabresi, oltre che un potente strumento di valorizzazione turistica, in particolare per l’area della Sibaritide, che vanta la più alta densità di strutture ricettive dell’intera regione.

Ampio ventaglio di iniziative nei Parchi Archeologici: un mese di eventi “Aspettando Vinitaly”

La rassegna 2025 sarà preceduta da un ricco calendario di iniziative che prenderanno il via dalla metà di giugno, con l’avvio degli eventi “Aspettando Vinitaly”. In apertura, la rassegna “Linfa. Essenze dalla terra” esplorerà il profondo legame tra vino, territorio e altri prodotti tipici d’eccellenza della Calabria, come l’olio extravergine d’oliva.

Per oltre un mese, i Parchi Archeologici ospiteranno:

• Mostre tematiche dedicate alla cultura del vino e dell’olio;

• Degustazioni guidate di vini calabresi e oli DOP;

• Showcooking con chef stellati e abbinamenti guidati con vini doc del territorio

• Visite guidate a frantoi e vigneti nella Sibaritide;

• Laboratori sensoriali e tematici

L’accesso a tutte le iniziative del “prequel” di Vinitaly e dei numerosi “sequel” che i Parchi stanno progettando, sarà consentito con il solo acquisto del biglietto d’ingresso o nella PacsCard, l’abbonamento annuale che consente anche l’accesso illimitato ai monumenti compresi nel circuito dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, istituito autonomo del Ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli.

Lo stesso criterio è valido per le manifestazioni che seguiranno Vinitaly and the city a Sibari, le rassegne denominate Magna Grecia jazz Fest, Sybarisfolk e Sybaris arte, che animeranno l’estate dei parchi fino ad agosto inoltrato affiancando visite guidate a tema e mostre archeologiche con concerti e performance dal vivo.

Filippo Demma, direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, dichiara: “Anche quest’anno il Parco di Sibari, insieme al Ministero della Cultura, è al fianco della Regione Calabria nell’organizzazione di questo evento in uno dei luoghi della cultura più significativi del territorio. Le collezioni dei nostri musei e le iniziative che stiamo preparando per accompagnare Vinitaly and the City, aggiungono profondità culturale alla manifestazione e consentiranno ai visitatori di scoprire le profonde radici della propria passione. È un passo importante nella costruzione di uno sviluppo locale fondato sulla cultura”.

Con questa iniziativa, la Calabria consolida la sua posizione come destinazione culturale ed enoturistica d’eccellenza, capace di coniugare tradizione, innovazione e bellezza.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma dettagliato degli eventi, si invita a consultare il sito ufficiale del Parco Archeologico di Sibari: http://parcosibari.it

Video trailer scaricabile all’indirizzo: https://drive.google.com/file/d/1RGajLWHOLiAxxdnVi_rY0R-_Yz0U9PcT/view?usp=drivesdk