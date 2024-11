I giorni dell’Olio EVO Experience, viaggio sensoriale alla scoperta dell’oro verde di Calabria

COSENZA – Il Consorzio Olio di Calabria IGP è partito con una nuova, importante, iniziativa: “I Giorni dell’Olio EVO Experience”, un evento dedicato alla scoperta delle eccellenze dell’olio extravergine di oliva calabrese, con tutta una serie di degustazioni guidate per far conoscere ai partecipanti le caratteristiche uniche dell’Olio di Calabria IGP. Dove? Nei diversi locali e nelle location della nostra Calabria. La prima tappa è stata a Cosenza, al Cavò Food & Drink, dove i numerosi presenti hanno potuto assaporare le note uniche degli oli calabresi restandone estasiati.

Durante “I Giorni dell’Olio EVO Experience”, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare diverse varietà di olio extravergine di oliva, scoprendo le peculiarità che rendono unico l’Olio di Calabria IGP. Ogni degustazione sarà accompagnata da esperti del settore che illustreranno i processi di produzione, i benefici per la salute e i migliori abbinamenti culinari. “L’obiettivo principale dell’iniziativa è valorizzare e promuovere il patrimonio olivicolo calabrese, rafforzando la consapevolezza del marchio Olio di Calabria IGP e incentivando il consumo di prodotti locali di alta qualità”, ha spiegato il presidente Massimino Magliocchi nel corso della prima serata al Cavò. Inoltre, “I Giorni dell’Olio EVO Experience” offrirà un’occasione unica per i partecipanti di incontrare i produttori e conoscere da vicino le tradizioni e le tecniche di coltivazione che rendono l’olio calabrese un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

“Non perdete l’opportunità di immergervi in un viaggio sensoriale alla scoperta dell’oro verde di Calabria”, l’invito dei protagonisti. L’evento proseguirà con altre date in diverse location della regione. “Olio di Calabria Igp, calabrese in ogni goccia”, il claim che accompagna, ormai da tempo, la comunicazione del Consorzio. Presenti al primo appuntamento anche il direttore Giuseppe Perri, diversi giornalisti di settore e soprattutto alcuni produttori che hanno conversato, piacevolmente, con curiosi e cittadini. L’iniziativa è finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1.