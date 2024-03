I freni non funzionano, perde il controllo della bici e finisce in una scarpata

PIANOPOLI (CZ) – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, sulla Strada Provinciale 84, nel Comune di Pianopoli, in provincia di Catanzaro. Un giovane extracomunitario stava rientrando dal lavoro in bicicletta quando, pare a causa del malfunzionamento dei freni, non è riuscito a controllare il mezzo ed è finito in una scarpata adiacente la sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto si sono poi calati nella scarpata e con l’ausilio della scala italiana in dotazione alla squadra, hanno raggiunto il giovane rimasto ferito. Dopo averlo immobilizzato su barella e con tecniche Speleo Alpino, è stato trasportato fino all’ambulanza parcheggiata in una zona sicura. Dopo essere stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso è stato trasferito in ospedale.