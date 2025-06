I cinque luoghi più amati della Calabria nel censimento FAI “I Luoghi del Cuore”

- Advertisement -

CATANZARO – Oltre 2.500 voti per ciascun sito e ognuno ora, può accedere ai fondi per il recupero e la valorizzazione. Sono cinque i luoghi calabresi che hanno conquistato il cuore dei cittadini nel censimento nazionale FAI “I Luoghi del Cuore” 2024, accedendo così alla possibilità di partecipare al bando per il finanziamento di interventi di restauro o valorizzazione. Dai mulini storici ai rifugi montani del jet set, ogni sito racconta un pezzo prezioso dell’identità della Calabria.

1. Percorso dei Mulini di Amato (Cz) – 6.418 voti

Il sito più votato in Calabria è un percorso naturalistico e storico che attraversa il borgo di Amato, arricchito dalla presenza di antichi mulini disposti lungo un torrente di fondovalle. Il più importante, il Mulino di Caligiuri, testimonia la lunga tradizione molitoria del luogo e l’antico insediamento di popolazioni albanesi. L’area, rimasta per anni in abbandono, ha conosciuto nuova vita grazie all’iniziativa di un ex studente e al coinvolgimento della Pro Loco Amato A.P.S., che continua a promuoverne la valorizzazione attraverso sentieri e cartellonistica.

2. Terrazza del San Giovanni, Catanzaro – 3.930 voti

Situata all’interno del Complesso monumentale del San Giovanni, costruito sui resti dell’antico castello normanno, la terrazza è oggi un luogo culturale e panoramico di grande valore. Ospita installazioni artistiche, tra cui 185 vetri serigrafati realizzati dall’artista spagnolo Gonzalo Borondo, ma necessita di interventi urgenti per il restauro degli arredi e la messa in sicurezza. Un luogo simbolo per la città che merita di tornare pienamente fruibile.

3. Fontana della Brisella, Borgia (Cz) – 3.791 voti

Questa fontana del XVIII secolo, legata profondamente all’identità rurale e religiosa del paese, conserva elementi architettonici originali, tra cui sei cannelle e un timpano con una lastra scolpita della Madonna. Pur mantenendo una funzione simbolica e sociale, ha bisogno di un intervento conservativo per evitare il deterioramento delle decorazioni storiche. È anche parte del Cammino Basiliano, itinerario spirituale calabrese.

4. Santuario Maria SS. della Madonna della Rocca, Pratora (Cz) – 2.942 voti

Immerso nei resti dell’antico borgo di Rocca Falluca, il santuario è luogo di fede e storia millenaria. La struttura attuale, restaurata nel secolo scorso, ospita la statua della Madonna della Rocca, incoronata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987. Il comitato locale intende realizzare interventi su vetri, tinteggiature esterne e impianto audio, per restituire piena dignità a un sito di profondo valore spirituale.

5. Albergo delle Fate, Villaggio Mancuso (Cz) – 2.681 voti

Un gioiello dell’architettura turistica del Novecento, immerso nei boschi della Sila Piccola, fu per anni il punto di ritrovo di attori, politici e intellettuali. Costruito in stile alpino negli anni Trenta, l’albergo è oggi inagibile e sotto sequestro per il grave stato di degrado. Il grande affetto dei cittadini si è tradotto in una richiesta collettiva per il suo recupero e rilancio, con l’obiettivo di restituire alla comunità un simbolo culturale e identitario.

Questi cinque luoghi, tutti con oltre 2.500 voti, avranno ora accesso al Bando FAI “I Luoghi del Cuore” per presentare progetti di restauro o valorizzazione. Una grande occasione per salvare memorie, paesaggi e simboli della Calabria, restituendoli alle future generazioni.

CLICCA QUI per la classifica completa