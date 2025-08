I bambini del “TatáBum Summer Camp” in visita al commissariato di Polizia

- Advertisement -

SERRA SAN BRUNO (VV) – “Tutti al Commissariato di Polizia”. Nei giorni scorsi, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno i bambini del “TatáBum Summer Camp” hanno avuto il piacere di incontrare gli amici Poliziotti e di vivere insieme a loro un’esperienza conoscitiva del mondo della Polizia di Stato all’insegna del divertimento e della legalità.

L’iniziativa, fortemente voluta dal questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha permesso ai giovanissimi visitatori di osservare da vicino il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. In tale occasione, i bambini hanno interagito con gli uomini e le donne in divisa, trovando risposte alle loro domande su sicurezza pubblica, prevenzione dei reati e scenari operativi più ricorrenti, in linea con il messaggio #essercisempre, che contraddistingue ogni giorno l’impegno della Polizia di Stato a tutela della collettività.

Inoltre, i bambini hanno visto e apprezzato le autovetture di servizio, hanno scoperto la “magia” della Polizia scientifica e hanno conosciuto “Boston“, il cane poliziotto delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia. L’evento non è stata un’iniziativa isolata ma si inserisce in un più ampio progetto della Questura di Vibo Valentia e di tutta la Polizia di Stato volto ad implementare l’informazione sui principi di legalità e sicurezza verso i più giovani, favorendo il rispetto del prossimo e la consapevolezza del contribuito che ciascuno può dare per rendere il mondo un posto migliore.