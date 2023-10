I 100 anni del Cnr, celebrazioni all’insegna della scienza e della Tecnologia

RENDE – Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Professoressa Maria Chiara Carrozza, alla cerimonia inaugurale delle celebrazioni dei cento anni dalla fondazione del Cnr, avvenuta il 18 novembre del 1923, ha dichiarato che “Celebrare il centenario del CNR significa festeggiare cento anni di storia italiana, di tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo nazionale, all’eccellenza scientifica, alla leadership industriale e all’innovazione sociale del nostro Paese”. Nel solco tracciato da queste parole, l’evento “Scienza e Tecnologia per un futuro sostenibile e resiliente” rappresenta la principale iniziativa della programmazione di attività scientifiche e divulgative per la celebrazione anche in Calabria e del suo patrimonio scientifico e culturale.

Domani dalle 9.00 nell’Aula Magna del Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Unical si terrà un evento organizzato dall’Area della Ricerca CNR di Cosenza, dagli 8 istituti che la compongono, nonché da altri istituti CNR della provincia di Catanzaro e Reggio Calabria, a testimoniare l’impegno di una compagine che, per la prima volta nella storia della regione Calabria, si è unita per celebrare la ricerca scientifica del CNR espressa sul territorio calabrese.

Sarà presente il Direttore Generale dell’Ente, Giuseppe Colpani, mentre il fitto programma di interventi annovera tra i relatori affermati ricercatori, direttori di istituti CNR, accademici, esperti del mondo industriale e associazioni di categoria, con particolare attenzione rivolta al ruolo delle donne e dei giovani nella ricerca scientifica.

Nella sessione pomeridiana, il programma prevede visite virtuali nei laboratori di ricerca di avanguardia nel campo dell’inquinamento atmosferico, dello studio degli eventi meteoclimatici e della medicina virtuale, seguito da quattro tavole rotonde, con tematiche focalizzate su agrifood, idrogeno, intelligenza artificiale e trasferimento tecnologico, arricchite dalla presenza di numerosi relatori provenienti da tutta Italia, rappresentanti di start-up calabresi, associazioni e imprese.