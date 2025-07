Hashish nascosta nei pacchi di preservativi, arrestata ex guardia giurata

- Advertisement -

CROTONE – Sono stati gli agenti della Squadra Mobile ad arrestare un uomo di 41 anni, V.S., ex guardia giurata già nota alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un importante quantitativo di hashish, circa due chili e mezzo. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale: l’uomo viaggiava su un’autovettura a noleggio e procedeva a velocità sostenuta; comportamento che ha insospettito gli agenti. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo. Il conducente si è mostrato visibilmente agitato, spingendo gli agenti ad approfondire i controlli.

All’interno dell’auto sono stati trovati numerosi pacchi di preservativi sigillati, ma l’ipotesi che l’uomo fosse un rappresentante di prodotti sanitari è apparsa poco credibile. L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: all’interno delle confezioni erano occultati 2.593,3 grammi di hashish, destinati – secondo le indagini – al mercato della movida crotonese.

La perquisizione a casa

Nell’abitazione del fermato, dove è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta calibro 9×21, con 50 cartucce dello stesso calibro, detenute illegalmente. Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto generare un introito di circa 30.000 euro.