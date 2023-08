Hashish e marijuana nello zainetto, arrestato pusher 34enne

LAMEZIA TERME – E’ stata una pattuglia della Squadra Volante di Lamezia Terme, a notare nella zona del mercato coperto di Nicastro, un’auto con tre giovani a bordo. Sottoposti a controlli, hanno riferito che stavano aspettando un amico il quale era sceso poco prima per andare a comprare una bottiglia d’acqua.

Nel frattempo, uno dei poliziotti ha visto, in una via vicina, un ragazzo che però è subito sparito uscendo poco dopo da un’abitazione. Fermato, identificato e perquisito, nella tasca del suo pantalone è stato trovato un involucro con due grammi di marijuana. Gli agenti sono riusciti poi a risalire a chi gliela aveva venduta concentrando i sospetti su un 34enne lametino, L.G., incensurato che vive nella casa dalla quale il giovane era uscito proprio poco prima. E così i poliziotti hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in uno zaino, è stata scovata una cospicua quantità di droga, una parte conservata in barattoli in vetro ed un’altra già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta, ma anche un bilancino. Sequestrati 90 grammi di marijuana e cinque di hashish mentre il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e cessione di stupefacente.