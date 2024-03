Hashish e marijuana in casa, arrestato un ventiquattrenne

CROTONE – Sono stati i militari della sezione Radiomobile di Crotone a scoprire la droga nascosta in casa dal giovane, in una zona residenziale della città. Secondo quanto emerso, F.C., 24 anni, crotonese, ha subito mostrato un atteggiamento sospetto già nei primi momenti del controllo. I militari hanno in breve tempo trovato tracce di sostanze stupefacenti nella sua disponibilità ed hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo la sua abitazione. Qui sono stati trovati 105 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il soggetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria crotonese, è stato posto agli arresti domiciliari.

