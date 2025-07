Guida con la patente sospesa e provoca un incidente mortale, la vittima è un carabiniere

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il tragico incidente stradale ieri sera a Reggio Calabria a seguito del quale ha perso la vita Davide Squillace, 47 anni, carabiniere, deceduto in seguito a uno scontro avvenuto mentre era alla guida della sua moto.

Il sinistro si è verificato lungo via Nazionale, nella frazione di Bocale, nei pressi di un impianto sportivo. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia locale, l’impatto sarebbe avvenuto con una Toyota Yaris condotta da un uomo di 35 anni, che si trovava alla guida nonostante avesse la patente sospesa da oltre un anno.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti tossicologici, come previsto in questi casi. La notizia della morte del carabiniere ha suscitato sgomento nella comunità locale e tra i colleghi dell’Arma.