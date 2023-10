Guasto elettrico sulla linea ferroviaria. Caos a Roma Termini, ritardi di 2 ore anche per la Calabria

ROMA – Un guasto alla linea elettrica a Roma Prenestina sta provocando un vero e proprio caos alla circolazione ferroviaria su tutta la tratta Milano-Napoli ed in particolare a Roma Termini dove molti treni AV non fermano (a fermano Roma Tiburtina dove passeggeri in partenza o diretti da/a Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili da Roma Tiburtina a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia) e con ripercussioni anche per chi viaggia da e verso la Calabria con treni che hanno accumulato oltre due ore di ritardo, altri fatti partire da Napoli e con i viaggiatori costretti a raggiungere altre città con i primi treni utili utilizzando linee convenzionali. Nella stazione di Roma Termini si è registrato un vero e proprio caos.

Al momento, segnala il servizio mobilità di Trenitalia i Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti, limitazioni di percorso, cancellazioni ed essere instradati sulle linee convenzionali tra Firenze e Roma e tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino.

Treni Alta Velocità che oggi non fermano a Roma Termini e fermano a Roma Tiburtina:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:08) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Napoli Centrale (13:15)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 35864 Potenza Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:22)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) – Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33)

• FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30)

Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di provvedimento, limitazione di percorso o cancellazione:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:08) – Venezia Santa Lucia (15:34): il treno oggi termina la corsa a Bologna Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48): il treno oggi termina la corsa a Roma Prenestina alle ore 10:40. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 35864 Potenza Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (16:00) fino a Roma Tiburtina, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48): il treno oggi effettua il cambio del materiale rotabile a Roma Termini in partenza dal binario 10, per consentire la prosecuzione del viaggio. Il treno oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova. I passeggeri in partenza da Rovereto e Trento possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini alle ore 10:40. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02): il treno oggi termina la corsa a Roma Tiburtina alle ore 10:39. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33), fino a Napoli Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.