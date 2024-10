Guasto a Roma, treni in ritardo o cancellati: circolazione ferroviaria in tilt anche verso la Calabria

COSENZA – La circolazione ferroviaria è sospesa nel nodo di Roma per una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria di tutta Italia. Lo spiega in una nota Rfi, avvertendo che i treni registrano ritardi e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9404 Roma Tiburtina (6:43) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:55)

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

• IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:03)

• IC 534 Roma Termini (7:50) – Ancona (11:25)

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati:

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

• FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:03)

Treni Intercity parzialmente cancellati:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34): oggi termina la corsa a Formia.

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20): oggi termina la corsa a Orvieto.

• IC 533 Ancona (5:50) – Roma Termini (9:48): oggi termina la corsa a Orte.

• IC 531 Perugia (6:40) – Roma Termini (8:55): oggi termina la corsa a Orte.

• IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55): oggi ha origine da Formia.

• IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37): oggi ha origine da Orte.

Disagi e rallentamenti verso Paola

Secondo un aggiornamento delle 8:00, la circolazione dalle ore 5:00 di questa mattina permane rallentata in direzione Paola per un guasto alla linea tra Pontecagnano e Battipaglia. Prosegue l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.