Grosso incendio nella notte in un capannone: le fiamme distruggono 2 attività

CARAFFA (CZ) – Squadre dei vigili del fuoco sono impegnati da questa notte in località Difesa nel comune di Caraffa per incendio in un capannone. La struttura ospitava quattro attività commerciali tra cui un deposito di cofani funebri e urne cinerarie ed una impresa di pulizia completamente avvolte dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno delle altre due attività che hanno subito danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione.

Oltre 35 unità con 8 mezzi sono state impegnati per domare le fiamme. Attualmente l’intervento è in corso per le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e per la bonifica.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone. A coordinare le operazioni di spegnimento il Funzionario di Soccoso congiuntamente al Capo Servizio Provinciale.