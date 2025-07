Gravi violenze a moglie e figli minori: arrestato un 48enne, condannato a 5 anni di carcere

- Advertisement -

CATANZARO – Personale della Squadra Mobile di Catanzaro, a seguito di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica del capoluogo, ha tratto in arresto un uomo di 48 anni residente a Catanzaro, condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per aver commesso gravi e perduranti maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori.

I fatti risalgono all’ottobre 2022, quando la donna, dopo aver subito per anni soprusi e maltrattamenti da parte del coniuge, ha sporto denuncia, riferendo del rapporto di coppia costellato da gravi episodi di violenze, minacce, aggressioni verbali e fisiche in suo danno, talvolta alla presenza dei figli minori e persino quando era in stato di gravidanza. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno portato alla condanna dell’uomo che, pertanto, è stato condotto in carcere dove dovrà espiare la sua pena.