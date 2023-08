Gravi violazioni igienico-sanitarie in uno stabilimento balneare, scattano le sanzioni

RICADI (VV) – La Squadra Mobile in sinergia operativa con l’Asp di Vibo, ha ispezionato uno stabilimento balneare situato nel tratto della ‘Costa degli Dei’ a Ricadi ed in particolare a Capo Vaticano. All’interno sono state riscontrate gravi violazioni igienico-sanitarie nella cura degli ambienti, con spazi sporchi o in stato d’abbandono.

Al titolare dell’attività è stato prescritto di effettuare una pulizia straordinaria nella cucina, nel bar e nei magazzini dove sono conservati gli alimenti. Entro 90 giorni saranno comunque effettuate delle sanzioni amministrative, data la particolare attenzione che la normativa impone per gli ambienti dove vengono detenuti o preparati cibi e bevande. Inoltre, al termine dei controlli amministrativi ai registri della struttura, è emerso che non erano stati corrisposti i pagamenti per la tassa di soggiorno di aprile, giugno e luglio, periodi particolarmente interessati dall’afflusso turistico.