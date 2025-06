Gravi violazioni igienico-sanitarie e sulla tracciabilità. I Nas di Cosenza in un supermercato di Cirò Marina

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – I carabinieri di Cirò Marina, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cosenza, hanno effettuato un controllo presso un supermercato della cittadina crotonese. Durante l’ispezione, gli uomini dell’Arma hanno rilevato gravi violazioni in materia di tracciabilità degli alimenti e norme igienico-sanitarie, fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori. Le criticità riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.500 euro nei confronti del titolare dell’attività commerciale.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e controllo portata avanti dai Carabinieri su tutto il territorio, in particolare nei settori della sicurezza alimentare, della sanità pubblica e del rispetto delle normative sul lavoro. Tali operazioni si avvalgono del supporto dei reparti specializzati dell’Arma, come i NAS, costituiti da personale con elevata competenza tecnica e specifica formazione. L’azione congiunta mira a contrastare le frodi alimentari, tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto delle regole all’interno degli esercizi commerciali, specie in un periodo dell’anno in cui l’afflusso di clienti tende ad aumentare sensibilmente. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione a bar, ristoranti e attività della filiera alimentare.