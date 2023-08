Grave incidente sull’A2 tra Lamezia e Falerna: quattro feriti e traffico bloccato

LAMEZIA TERME – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sul tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna. L’impatto ha visto coinvolta una sola auto, una Dacia Sandero, il cui conducente, per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi contro il muro che delimita la carreggiata. A seguito dell’impatto gli occupanti sono rimasti feriti. Si tratta di un nucleo familiare di quattro persone, una delle quali, un giovane, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

Sul posto la polizia stradale e la guardia di finanza per gli adempimenti di competenza, ma anche i sanitari del 118 e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto di autostrada interessato dal sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul tratto autostradale inevitabilmente si sono create lunghe code, di circa 4-5 chilometri, anche a causa della mole di traffico di rientro dalle vacanze.Per consentire le operazioni di rimozione della vettura si consiglia agli automobilisti in transito di uscire allo svincolo di Lamezia Terme e rientrare a Falerna.