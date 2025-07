Grave incidente sulla Statale 107 a Rocca di Neto. Scontro tra tre auto: tre feriti tra cui un neonato

- Advertisement -

ROCCA DI NETO (KR) – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata lungo la Statale 107 “Silana-Crotonese”, all’altezza del km 24, nel comune di Rocca di Neto nel crotonese. Coinvolte nell’incidente tre auto con a bordo complessivamente sei persone tra cui anche un neonato. L’incidente è avvenuto dopo dopo le 20:30 per cause in corso di accertamento. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti nell’impatto.

Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, compreso il piccolo, tutti trasportati in ospedale anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto hanno operato anche i sanitari del 118, la Polizia Stradale e Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti. Le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti lungo il tratto interessato della Statale 107.