Grave incidente sulla A2: perde il controllo dell’auto e si schianta contro un Tir. Ferita una donna

FALERNA (CZ) – Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, al Km 303, in direzione Reggio Calabria, tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Falerna. Coinvolte un’auto, una Renault Modus, ed un mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni, probabilmente dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, l’autovettura ha sbandato finendo per impattare violentemente con il mezzo pesante.

Alla guida della Renault una donna, rimasta gravemente ferita e prontamente assistita dall’intervento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, che hanno operato insieme ai sanitari del SUEM 118. Dopo un primo intervento fi soccorso sul posto, hanno provveduto al trasferimento della donna in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco hanno consentito la completa messa in sicurezza del sito, intervenendo sul veicolo incidentato e bonificando l’area per prevenire ulteriori rischi per la circolazione e l’incolumità pubblica. Sul luogo anche dell’incidente anche la Polizia Stradale, per i rilievi del caso e la gestione del traffico insieme al personale tecnico di ANAS, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.