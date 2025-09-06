Grave incidente in un parco giochi: bimbo rimane ferito, indagini in corso

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo a Vibo Valentia, dove un bambino è rimasto gravemente ferito nel parco urbano della città. E’ accaduto in un’area giochi, recentemente rinnovata. Il piccolo per cause ancora da accertare sarebbe riamsto ferito. Sono stati familiari e altri presenti a lanciare l’allarme.

I sanitari del 118 arrivati in pochi minuti hanno disposto il trasferimento d’urgenza del bambino all’ospedale Jazzolino, dove è stato subito portato in sala operatoria per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo quanto emerso il piccolo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in condizioni gravi.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità e per verificare la sicurezza delle strutture del parco giochi e le modalità con cui è stato effettuato il recente allestimento dell’area.