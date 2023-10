Gratteri svela: «qualcuno suggerì a Napolitano di non nominarmi ministro»

CATANZARO – “Io ministro della Giustizia? Un suggeritore disse a Napolitano di non firmare”. Così Nicola Gratteri, che domani giurerà come procuratore della Repubblica di Napoli, in un’intervista alla Tgr Rai della Calabria, che sarà trasmessa nell’edizione delle 14 del telegiornale regionale, rispondendo ad una domanda se tra i suoi rimpianti ci sia “la mancata nomina a ministro della Giustizia quando l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi stava formando la sua squadra di governo”.

“Non è, comunque, un rimpianto – ha aggiunto Gratteri – perché successivamente ho continuato a fare cose molto importanti ed ho ottenuto risultati significativi nella lotta contro la criminalità organizzata ed il malaffare. Aggiungo però che nessun giornalista importante ha avuto mai il coraggio di chiedere a Napolitano chi sono stati i suggeritori e chi é andato quella mattina a trovarlo per consigliargli di non nominarmi ministro”