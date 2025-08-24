HomeCalabria

«Grande capacità e rettitudine»: Conte lancia Tridico alla guida della Calabria

«Ci vedremo presto nelle strade e nei comuni calabresi: con Tridico che offre le garanzie di trasparenza, professionalità e rettitudine morale», ha dichiarato il leader del M5S

ROMA – “Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica. È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali rivestiti, grande capacità operativa”. Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte su X. “Attualmente sta guidando la delegazione parlamentare del M5S_Europa con grande passione e dedizione. Ma di fronte a una pressione cresciuta giorno dopo giorno delle forze politiche e sociali e di numerosi concittadini calabresi ha accettato la sfida di correre come presidente della Regione Calabria, per portare una meritata ventata di cambiamento nella sua terra.

L’amore per la sua terra e la consapevolezza che la Calabria, come tutto il Sud, deve diventare il centro propulsore per un nuovo rilancio nazionale sono state – aggiunge Conte – le carte decisive per fargli accettare questa importante sfida, che impegna l’intera coalizione progressista. Pasquale è la persona giusta per far voltare pagina a una regione troppo spesso ostaggio di dinamiche clientelari che hanno favorito gli interessi di pochi a dispetto del benessere di tutti.

La sua candidatura per la presidenza della Regione Calabria è il punto di partenza per il lavoro di una coalizione seria, che sfida il malgoverno del centrodestra sulla base di un programma che mette al centro sanità, giustizia sociale e il rilancio del Mezzogiorno. Gli faccio i miei auguri per questa campagna elettorale che si preannuncia intensa ed entusiasmante. Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini calabresi in questo dialogo virtuoso, in questo progetto di cambiamento. Ci vedremo presto nelle strade e nei comuni calabresi: con Tridico che offre le garanzie di trasparenza, professionalità e rettitudine morale che servono per fare il bene dei calabresi”.

