Governance Poll 2023: Occhiuto è al 4° posto, il sindaco Caruso è 67°

ROMA – Il presidente Roberto Occhiuto, si piazza al quarto posto nella graduatoria dei presidenti di regione del Governance Poll 2023, pubblicato dal Sole 24 ore. Occhiuto è primo nel Mezzogiorno con un consenso del 59%, in aumento di un punto rispetto all’anno scorso e di 4,5 punti percentuali, rispetto alle elezioni del 2021. Il governatore calabrese inoltre è il primo presidente di Forza Italia nella classifica che vede sul podio Bonaccini, Zaia e Fedriga.

Per quanto riguarda i sindaci più amati d’Italia, quello di Cosenza, Franz Caruso, si piazza al 67° posto con tre punti percentuali in più (dal 47% al 50%). E’ il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in testa alla classifica dei sindaci ed ha anche registrato un aumento di 7,3 punti rispetto al risultato ottenuto nelle urne.