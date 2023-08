COSENZA – Benvenuti nell’entusiasmante mondo di GoCalabria, la piattaforma online che sta letteralmente rivoluzionando il modo di vivere il turismo in Calabria. Una regione unica, ricca di storia, cultura, enogastronomia, infinite bellezze naturali e tesori da scoprire e visitare. Con le sue coste spettacolari, i parchi nazionali e le imponenti montagne, i siti archeologici e i suoi infiniti borghi pittoreschi, la Calabria può offrire un’esperienza unica per i viaggiatori desiderosi di scoprire quello che, questa meravigliosa terra, sa offrire, ma troppo spesso poco conosciuta e inesplorata.

GoCalabria: turismo a 360 gradi. Mappe itinerari e servizi

E allora ecco l’idea tanto semplice quanto immediata e subito fruibile, grazie ad una innovativa Startup, realizzata da un gruppo di giovani cosentini, che sta già diventando punto di riferimento per il mondo del turismo: offrire a chi visita la nostra regione, ma anche agli stessi calabresi, una di mappa turistica digitale e geolocalizzata, grazie a contenuti sempre aggiornati in tempo reale, dove poter scoprire, visitare e vivere i luoghi più belli del nostro territorio, così come gli eventi e gli appuntamenti, i negozi e i centri commerciali, i centri benessere e le strutture ricettive. Tutto in assoluta sicurezza e con la massima precisione.

Al tempo stesso GoCalabria (e qui sta anche l’incredibile successo del servizio) diventa un servizio preziosissimo anche per le aziende private e le stesse amministrazioni comunali, che possono promuovere le loro attività e comunicare ai turisti i luoghi da visitare i propri servizi e qualsiasi tipo di appuntamento ed evento (concerti, festival, sagre, spettacoli, incontri ecc…) in maniera semplice e rapida per un turismo a 360 gradi. E GoCalabria pensa anche al turismo ecosostenibile, grazie alla possibilità di visualizzare e interagire con ciclovie, parchi, percorsi ciclabili, enogastronomici e tanto.

I vantaggi per le attività commerciali

Chi ha un hotel, un centro benessere, un centro sportivo, un ristorante, un bar o qualsiasi altra attività commerciale, può aumentare la propria visibilità della sua struttura unendosi alla già numerosa community di GoCalabria ed essere raggiunto da nuovi e potenziali clienti e turisti, godendo di una pagina Web a tutti gli effetti. Basterà registrarsi gratuitamente da questo indirizzo

L’attenzione delle istituzioni locali e i patrocini dei comuni

Un progetto che ha trovato l’immediato apprezzamento della Regione Calabria, di Calabria Straordinaria e della Provincia di Cosenza (sposato immediatamente dalla Presidente Rosaria Succurro) che hanno patrocinato subito la Startup, che sta guadagnando rapidamente una posizione importante nel settore, riuscendo ad attirare l’attenzione anche delle istituzioni locali. L’entusiasmo e l’impegno di GoCalabria nel promuovere il turismo calabrese, infatti, hanno portato ad ottenere anche numerosi patrocini comunali. In breve tempo sono arrivati quelli della città di Reggio Calabria e dei comuni di Paola, San Giovanni in Fiore, Paterno Calabro, Trebisacce, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Alessandria del Carretto, Isola Capo Rizzuto, Palmi e Amato. E molte altre a breve si uniranno. Le amministrazioni locali hanno riconosciuto il valore e l’enorme potenzialità della piattaforma per promuovere le bellezze e le risorse turistiche della Calabria, ma soprattutto per contribuire allo sviluppo economico, culturale e turistico della regione. Un turismo sempre accessibile che riesce così a trainare tutte le altre attività.

“Il desiderio di far conoscere e vivere la Calabria”

“L’idea di creare GoCalabria – spiega il fondatore Marco D’Amico – nasce dal desiderio di far conoscere e scoprire quello che questa regione sa offrire. Così si è deciso di sviluppare un servizio Web che offrisse, tanto dal proprio dispositivo mobile e tablet (il sito Web è totalmente responsive) quanto dal computer, informazioni dettagliatissime, itinerari personalizzati e consigli utili per i viaggiatori desiderosi di scoprire tutta la Calabria in modo unico e autentico: dal percorso naturalistico alla visita al museo, dalle strutture in cui pranzare o dormire fino agli appuntamenti e agli eventi in programma. Voglio ringraziare la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro che, oltre ad aver condiviso da subito l’idea di una nuova piattaforma digitale, innovativa, sul turismo territoriale, ci aiutando a promuovere in tutti i comuni questo nuovo progetto di turismo che nessuno finora aveva realizzato in Calabria. Voglio invitare i Comuni che non hanno ancora aderito al progetto di contattarci per scoprire i vantaggi che GoCalabria può offrire al loro territorio”.

Dai luoghi turistici agli eventi: cosa offre GoCalabria

La piattaforma GoCalabria è multisettoriale ed è perfettamente fruibile da Computer, tablet e mobile (a breve sarà disponibile anche l‘app per Andorid e IOS) e risponde a qualsiasi esigenza di ricerca e informazione. Gli utenti potranno trovare in pochi attimi luoghi, musei, chiese, percorsi naturalistici, spiagge, attività termali, attività commerciali, centri sportivi. Ed ancora ristoranti e agriturismi, strutture ricettive, aziende, cinema, teatri e tantissimo altro. Inoltre, vengono integrati settimanalmente decine e decine di contenuti sul “Blog e Guide Turistiche”, con informazioni dettagliate su cosa visitare, corredate da foto delle più belle mete turistiche della regione e redatte da Michela Castellano, che si occupa anche della comunicazione istituzionale e dell’indicizzazione SEO dei contenuti.

“Attraverso GoCalabria – spiega ancora Marco D’Amico – vogliamo mettere in risalto le eccellenze e l’autenticità della Calabria e presentare al mondo intero la bellezza delle sue coste e delle sue montagne, l’incanto dei suoi borghi storici, la ricchezza della sua cultura e la prelibatezza della sua cucina tradizionale. Desideriamo far conoscere i luoghi meno conosciuti ma straordinariamente affascinanti, così come le tradizioni e le storie che rendono la Calabria unica”.

Il contest Instagram per vincere un coupon regalo

GoCalabria premia i turisti e mette in palio un coupon regalo da spendere con una delle aziende che fanno già parte della piattaforma. Partecipare è semplice: metti un link alla pagina Instagram di GoCalabria, realizza un reel nelle località di vacanza o in uno dei luoghi della Calabria in cui ti trovi e tagga GoCalabria. Il video più apprezzato dagli utenti sarà premiato a settembre.