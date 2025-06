Gli italiani scelgono la Calabria per le vacanze, due le località più ricercate a livello nazionale

- Advertisement -

COSENZA – Vacanze di luglio 2025 in Calabria per molti italiani. Sono due, infatti, le località della nostra regione a comparire tra le mete nazionali più ricercate dagli italiani per la pianificazione delle vacanze. Si tratta di Tropea e Reggio Calabria, presenti nella lista delle 45 destinazioni preferite dai turisti nazionali per trascorrere le imminenti vacanze estive.

“Gli italiani non vedono l’ora di andare in vacanza, come dimostra il fatto che le ricerche di alloggi per luglio 2025 sono aumentate del 8% rispetto allo scorso anno, che era già un record. La Calabria è una delle regioni più ricercate” ha spiega Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost che ha diffuso i dati.

Calabria per le ferie estive: Tropea e Reggio Calabria tra le mete preferite

Quest’anno c’è più voglia di partire e la Calabria è nell’interesse dei turisti che pare siano interessati soprattutto a spiagge, sole e relax, destinazioni che balzano in alto nelle ricerche effettuate per pianificare le vacanze estive. Il trend è molto positivo e probabilmente supererà i dati dello scorso anno: basta pensare che le prenotazioni degli alloggi sono aumentate dell’8% per il mese di luglio rispetto allo scorso anno. Tropea e Reggio Calabria incuriosiscono più che mai gli italiani: la prima si trova al 19esimo posto mentre la secondo al 45esimo.