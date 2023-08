Giovani rischiano di annegare nel mare agitato, salvi grazie a due bagnini

LAMEZIA TERME – Due persone in evidente difficoltà in mare, sono state tratte in salvo da due bagnini. È accaduto nel pomeriggio di ieri nelle acque agitate davanti al Lido Mariny in località Marinella a Lamezia Terme. Secondo quanto si è appreso, anche grazie al racconto della consigliera comunale lametina, Antonietta D’Amico, i due bagnini, Giuseppe Terranova e Mario Mustaro, “si sono distinti per il loro coraggio e la prontezza d’azione. Affrontando acque agitate e pericolose, intervenendo nello stesso pomeriggio in due momenti diversi, per trarre in salvo i due giovani, in evidente difficoltà”.

Con prontezza e competenza, hanno messo in salvo i due giovani, prestato i primi soccorsi assicurandosi delle loro condizioni fisiche. Un pomeriggio che poteva trasformarsi in una tragedia, evitata dal coraggio dei due bagnini che “hanno dimostrato l’importanza fondamentale del loro ruolo nel garantire la sicurezza presso il Lido lametino, soprattutto in giorni come questi di fine estate in cui il mare è particolarmente agitato”.