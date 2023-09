Giovane operaio muore investito da un’auto, era intervenuto per regolare il traffico dopo un incidente

LAMEZIA TERME – L’incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 280 dei Due Mari, nei pressi della rotonda di Sant’Eufemia, tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Lamezia. Secondo quando emerso, un operaio di 25 anni, residente a San Pietro Apostolo (Cz) in servizio sul posto per lavori di adeguamento del manto stradale, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre autovetture, un’Audi e una Wolkswagen Golf. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Secondo quanto emerso il giovane, lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas. La dinamica è in corso d’accertamento ma secondo le prime ricostruzioni, a seguito di uno scontro tra due auto, l’operaio si sarebbe avvicinato per prestare soccorso e segnalare l’incidente alle vetture in transito, quando sarebbe sopraggiunta una terza automobile che l’avrebbe investito.