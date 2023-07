Giovane morto durante un’immersione, indagato l’istruttore

CATANZARO – La Procura di Catanzaro ha disposto per questa mattina l’autopsia sul cadavere di Christian Coluccio, 26 anni, deceduto martedì, nel corso di un’immersione in mare a Badolato, nel catanzarese. Sequestrata anche l’attrezzatura utilizzata dal giovane, originario della Calabria ma residente in Germania, ed è stato iscritto nel registro degli indagati, quale atto dovuto, l’istruttore, M.S., del corso di sub che era insieme al giovane. L’ipotesi è che Christian durante l’immersione abbia tolto il boccaglio ma sarà l’autopsia a fornire risposte più chiare. Le indagini puntano ad accertare se il giovane possa aver accusato un malore o abbia eseguito un’azione errata durante l’immersione.

