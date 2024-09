Giovane ha un malore mentre percorre in auto l’Autostrada A2. Interviene l’elisoccorso

FALERNA (CZ) – È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per prestare le cure necessarie ad un giovane di 29 anni colpito da un malore improvviso mentre stava percorrendo l’autostrada A2 tra Falerna e Lamezia Terme nel catanzarese. Il giovane è stato soccorso anche da un’ambulanza del 118 che lo trasportato verso l’elicottero che è poi decollato verso l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il 29enne non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabilmente si sono create dei disagi lungo l’autostrada con alcuni chilometri di coda.

