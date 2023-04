Giovane donna perde il controllo dell’auto: a bordo anche la figlia di pochi mesi

SAN FLORO (CZ) – Questa mattina la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta alle ore 9 circa in località Torre del Duca nel comune di San Floro per incidente stradale.

La vettura coinvolta una BMW M1 che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale. A bordo la giovane conducente con la figlia di pochi mesi. Quest’ultima presa in cura dal personale sanitario del Suem118 è stata trasferita ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dall’abitacolo la conducente che è stata immobilizzata sulla barella ed affidata al personale sanitario per le cure del caso e il successivo trasporto nel nosocomio con una seconda ambulanza.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.