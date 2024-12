Giovane 19enne arrestato per spaccio e detenzione abusiva di munizioni

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Gli agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta durante un servizio di controllo del territorio nella zona nord della città.

Il giovane, individuato mentre camminava a piedi lungo una strada, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno trovato in suo possesso 49 bustine termosaldate contenenti circa 260 grammi di marijuana, come confermato dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria. Inoltre, l’uomo aveva con sé 315 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, dove è stata scoperta una cartuccia per pistola, custodita in un cassetto della sua camera da letto.

Il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.