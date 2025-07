Giorni d’angoscia per la scomparsa di una 14enne da Reggio Calabria, si cerca ogni informazione utile

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Angoscia e apprensione a Reggio Calabria per la scomparsa di Giorgia De Nuccio, una ragazza di appena 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 17 e il 18 luglio scorsi. L’ultima segnalazione collocherebbe la giovane nei pressi del centro cittadino, dove sarebbe stata vista con indosso una canotta nera e pantaloni grigi. Da quel momento in poi, il silenzio, nessuna traccia o comunicazione. I genitori, disperati, hanno immediatamente lanciato l’allarme e contattato le forze dell’ordine.

Le ricerche sono prontamente partite, e il caso è stato inserito nei circuiti ufficiali di emergenza. Le autorità non escludono alcuna pista e stanno vagliando ogni possibile ipotesi, nel tentativo di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. “Siamo distrutti dall’angoscia – ha fatto sapere la famiglia – ma continuiamo a sperare che qualcuno possa fornire un’informazione decisiva. Vi preghiamo: se avete visto Giorgia o sapete qualcosa, fatevi avanti”. Nonostante nelle scorse ore si sia parlato di alcune segnalazioni e presunti avvistamenti, dalle forze dell’ordine non è arrivata alcuna conferma.

La comunità di Reggio Calabria si è stretta intorno alla famiglia, condividendo l’appello e rilanciando la notizia sui social, nei quartieri, tra amici e conoscenti. In queste ore, ogni gesto può essere determinante. Chiunque abbia notizie o elementi utili al ritrovamento di Giorgia è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o a rivolgersi alle forze dell’ordine più vicine.