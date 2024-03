Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, bandiere a mezz’asta al Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA – La Giornata è stata istituita formalmente il 17 marzo del 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo. In occasione della Giornata nazionale, tutti gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Questa mattina anche il Consiglio regionale della Calabria ha aderito a questa ricorrenza dolorosa. Lo ha disposto il presidente della massima assemblea legislativa calabrese Filippo Mancuso.

“E’ importante – ha detto Mancuso – ricordare le innumerevoli persone falciate dalla tragedia pandemica, sapendo però che assieme al dovere civico della memoria, si ha anche la responsabilità di non abbassare la guardia”.