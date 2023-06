Giornata mondiale del donatore di sangue, le iniziative in Calabria

COSENZA – Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La data del 14 giugno, è legata al giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. Istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nasce per sensibilizzare sull’importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che necessitano di trasfusioni sicure. In occasione di questa giornata è stata promossa “DonatoriNati” che vedrà in piazza oggi la Polizia di Stato che si terrà a Roma ma anche in altre città italiane tra cui Reggio Calabria e Lamezia Terme.

A Cosenza, l’Avis Comunale in occasione della “Giornata Mondiale del Donatore” ha promosso una giornata di donazione presso la sede AVIS in Viale Trieste 5, con medici e personale altamente qualificato. “Ogni goccia di sangue conta e può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno”. Un gesto generoso, possiamo fare la differenza e contribuire a migliorare la vita di molte persone.

A Corigliano Rossano dalle 8 alle 12 in piazza B. Le Fosse e nel centro trasfusionale dell’ospedale Giannettasio, sarà possibile donare il sangue nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Asp di Cosenza in collaborazione con l’Avis locale. Lo slogan è “Vieni a donare, abbiamo bisogno di te” perchè donare il sangue è un atto di solidarietà che può salvare una vita.