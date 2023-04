Giornata del mare, Occhiuto: «chi ama la Calabria non inquina»

CATANZARO – “Sono innamorato del mare della Calabria. Oggi è la Giornata del #mare e della cultura marinara. Da quando sono presidente della Regione Calabria non mi sono risparmiato per bloccare gli sversamenti illeciti, riqualificare gli impianti di depurazione e strutturare un modello per monitorare lo stato delle acque marine calabresi. Ma non basta. Serve che ognuno faccia la propria parte. E serve che tutti agiscano per il bene della natura e del nostro territorio. Chi ama la Calabria e chi ama il mare non lo inquina. Piuttosto, lo tutela e lo protegge”. Così, in un post sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

in Calabria gli autospurgo avranno il GPS, e saranno monitorati tutti i loro percorsi. La stragrande maggioranza degli operatori smaltisce legittimamente, ma se c’è qualche furbetto dobbiamo stanarlo. Su questo tema – conclude Occhiuto – TOLLERANZA ZERO!” E ribadisce la “novità contro chi inquina il mare della nostra Regione:, e saranno monitorati tutti i loro percorsi. La stragrande maggioranza degli operatori smaltisce legittimamente, ma se c’è qualche furbetto dobbiamo stanarlo. Su questo tema – conclude Occhiuto – TOLLERANZA ZERO!”