Giornata del Mare, i ragazzi del gruppo “Agesci Paola 1” visitano la Guardia Costiera di Cetraro

CETRARO (CS) – Oggi è stata celebrata la “Giornata del Mare e della cultura marinara” in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al fine di valorizzare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere i ragazzi parte “attiva” del nostro mare. Tale attività, che si pone come scopo primario quello di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati dal Corpo, si inserisce in un più ampio programma di attività ed eventi promossi contestualmente su tutto il territorio nazionale per la celebrazione della “Giornata del mare”.

A livello territoriale si è svolto un incontro curato dal personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, retto dal T.V. (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO, a favore dei ragazzi del gruppo scout “Agesci Paola 1” nell’intento di diffondere la cultura del mare quale risorsa di incommensurabile valore.

Durante la visita, i giovani cittadini sono stati sensibilizzati sul valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico del mare e hanno svolto una piccola lezione sui nodi e sull’utilizzo della carta nautica con il personale dell’Ufficio. La visita ha suscitato vivo interesse ed ha consentito loro di prendere maggior consapevolezza della risorsa di grande valore quale è il mare, sensibilizzandoli sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale.