Giornata autismo, Molinaro: «serve rapidità delle Asp nei rimborsi dei trattamenti»

CATANZARO – “La giornata mondiale della “Consapevolezza dell’autismo” (domani) impone un forte messaggio di inclusione a tutte le persone autistiche e con disabilità: nessuno deve essere lasciato solo e occorre sempre di più, dare la possibilità di esprimere il loro pieno potenziale, evitando discriminazioni e isolamenti. Oltre che a loro – commenta il Consigliere Regionale di FdI Molinaro – l’edizione 2025 deve dare un segno tangibile di vicinanza a genitori e familiari, che sono impegnati nel quotidiano ad abbattere le barriere sociali e culturali; una sorta di sensibilizzazione/formazione/informazione non medica ovviamente, ma che esce dal cuore dei genitori.

Solo un genitore può veramente far capire l’impegno e i sacrifici che serve per seguire il proprio figlio, le fatiche giornaliere, la disperazione a tratti, ma anche la soddisfazione di vedere i piccoli progressi. Questi genitori, oltre a dedicare il proprio tempo vanno incontro spese onerose che devono peraltro anticipare perché il trattamento non è fornito da tutti i Distretti Sanitari Calabresi e molti genitori sono stati e sono costretti a rivolgersi a strutture e/o a singoli professionisti che lo erogano. Recentemente, – prosegue – facendomi carico delle difficoltà delle famiglie calabresi ho presentato al Consiglio Regionale dello scorso 11 marzo la mozione n° 113, approvata all’unanimità, che prevede il “Riconoscimento e rimborso delle spese per il trattamento riabilitativo A.B.A. per persone in condizione di autismo”.

Questo tipo di trattamento ha il maggior numero di evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale, che dimostrano l’efficacia della terapia, in quanto l’A.B.A. è correlata al miglioramento del quoziente intellettivo, al miglioramento dell’abilità di linguaggio ed all’acquisizione di comportamenti funzionali e adattivi. Il rimborso di queste spese terapeutiche, pur rientrando tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero, tra le prestazioni che devono essere assicurate dal Sistema Sanitario Nazionale, in Calabria registrano notevoli ritardi e molto spesso le famiglie sono state costrette a rivolgersi alla magistratura per averle riconosciute. Su questo, è conclamato che non ci può essere discrezionalità amministrativa da parte dell’Ente Sanitario. Bisogna allora passare dalle parole ai fatti – chiosa Molinaro – e in questa giornata per “ragazzi speciali” invito e sensibilizzo le ASP calabresi a dare immediato riscontro alle richieste di rimborso. Questo rappresenta un passo avanti vers