Giorgia Meloni in Calabria per firmare l’Accordo di Coesione con Occhiuto

GIOIA TAURO (RC) – Giorgia Meloni sbarcherà in Calabria. L’appuntamento in agenda è per venerdì 16 Febbraio a Gioia Tauro, nel reggino, dove il Presidente del Consiglio firmerà l’Accordo del Fondo di sviluppo e Coesione con il presidente della Regione Calabria. La Calabria sarà così la prima Regione del Sud Italia a sottoscrivere l’accordo per il ciclo 2021-2027, che per la Calabria sarà superiore ai 2 miliardi di euro.

All’incontro parteciperà anche il Ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che ha lavorato con Occhiuto negli ultimi mesi per giungere ad un accordo che libererà grosse risorse per la Calabria.

Cos’è il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali