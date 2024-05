‘Giochiamo d’anticipo’: all’Università Mediterranea focus su salute, sanità e sport

REGGIO CALABRIA – La salute ma anche l’avanzare di malattie e le tante difficoltà della sanità calabrese sotto assedio tra vecchie e nuove emergenze, valutando i possibili scenari futuri del Ssn anche e soprattutto in tema di prevenzione. Sono i temi al centro dell’evento con cui il Corriere della Calabria prosegue il suo impegno, incentivando iniziative di sensibilizzazione e informazione. Dopo le tappe di Cosenza e Vibo Valentia, il Gruppo approderà a Reggio Calabria per una rassegna di confronti e dibattiti nello stile che lo contraddistingue. Dal 24 al 29 maggio, nella storica cornice del Palazzo della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alcuni protagonisti della salute, della sanità e dello sport dialogheranno con le più firme della testata, secondo un format ormai collaudato e apprezzato. Due i panel in programma, il 24 e 25 maggio, che vedranno la partecipazione di: Giuseppe Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Clara Vaccaro Prefetto di Reggio Calabria, Mons. Fortunato Morrone Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria, Saverio Mirarchi Presidente regionale FIGC-LND, Mauro Grimaldi A.D. Federcalcio Servizi, Roberto OCCHIUTO, Presidente Regione Calabria e Wanda FERRO, Sottosegretario Ministero dell’Interno, Anna Maria STANGANELLI Garante della Salute, Lucia DI FURIA DG ASP Reggio Calabria, Gianluigi SCAFFIDI Commissario Straordinario GOM, Iole FANTOZZI Sub-Commissario alla Sanità Calabria, Angela BUSACCA Docente Università Mediterranea, Gandolfo MISERENDINO Commissario Azienda Zero e Giuseppe NOVELLI Ordinario di Genetica Tor Vergata Roma, seguiti dalle conclusioni di Rocco BELLANTONE Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Un gioco di squadra tra istituzioni, medici, docenti, sportivi, che proseguirà il 25 maggio con Giovambattista DE SARRO Dir Scuola Specializzazione in Farmacologia Università degli studi di Catanzaro, Vincenzo DE FILIPPO Presidente Federfarma Calabria, Giusy MARRAZZO Dirigente medico U.O. Pneumologia Dulbecco Catanzaro, Carmine LAZZARO Docente Università Mediterranea, Salvatore TURANO Coordinatore AIOM e con «Una squadra di medici» con Giuseppe ALOI, Antonio CAPUTO, Enrico COSTABILE, Paolo GUZZO, Giuseppe MUNDO, Alessandro PRANTERA, Carlo SAMUELI e Davide SBANO.

«Giochiamo d’anticipo» Lo sport regala salute e mette al riparo dal rischio di neoplasie. Al contrario, la sedentarietà è un pericoloso nemico silenzioso, spesso sottovalutato, che va combattuto come il fumo, l’abuso di alcool e l’eccesso di peso.

Lo dicono i numerosi studi scientifici che dimostrano l’efficacia dello sport anche nella prevenzione di diverse neoplasie, ma gli effetti terapeutici sulla salute – derivanti dall’attività fisica e da un corretto stile di vita – sono evidentemente da estendere anche alle patologie cardio-vascolari, metaboliche e respiratorie. Mantenersi in movimento è un toccasana, dunque, per cuore e polmoni, aiuta a tenere sotto controllo il peso, ma lo è anche per la mente. Fare attività fisica, infatti, migliora l’umore e riduce ansia e stress, oltre a tenere lontana la depressione.

Il calcio si conferma lo sport più amato e praticato dagli italiani. Da qui, l’idea di promuovere una corretta cultura della salute anche attraverso “Un secolo d’Azzurro” la più grande rassegna storica ed antologica sulla Nazionale italiana di calcio con oltre 500 cimeli originali dal 1870 al 2024 che vedrà come special guest Simone Perrotta, campione mondiale 2006.

“Fatti ad Arte” (Food and Football) invece metterà in mostra il territorio reggino, ricco di espressioni produttive di alta qualità, capaci di coniugare e valorizzare le materie prime locali, il valore identitario delle produzioni e della calabresità.