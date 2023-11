Ginberg e Amaro Monteleone 1890: due distillati da podio

VIBO VALENTIA – Una giovane e attivissima azienda quella di Officia degli Infusi che in pochi anni ha inserito nelle cantine di locali e ristoranti due liquori davvero eccellenti: un gin e un amaro. Officina degli Infusi è una creazione del vibonese Salvatore Iannello, un barman con una forte passione per tutto ciò che sa di botanica, radici, erbe e infusi.

Dopo una formazione in questo campo, con ricerche ed esperimenti vari, mette su due ricette che danno vita al Ginberg e successivamente all’Amaro Monteleone 1890. Il debutto del suo primo prodotto, il gin, avviene nell’anno più funesto per il pianeta, il 2020. Anno che però non scalfisce il progetto di Salvatore Iannello. Il suo GINBERG appena due mesi dopo l’uscita in produzione, partecipa al Premio internazionale “The Gin Guide Awards 2020”, vincendo il primo premio su 100 gin di 30 paesi di tutto il mondo.

Che dire, un debutto con il botto quello del Ginberg. Un distillato – ci spiega Iannello – la cui botanica è costituita prevalentemente da gin e bergamotto e poi infusi vari di erbe. In questo gin l’impronta di un legame identitario con la Calabria è forte, data appunto dalla presenza del bergamotto. Per le procedure con cui è stato realizzato, è un liquore per veri amanti dei distillati di alta qualità.

Stessa cosa va ribadita per la successiva creatura di Iannello: l’Amaro Monteleone 1890. “Un amaro amaro– come ci tiene a evidenziare il giovane imprenditore – poiché è realizzato con una percentuale bassa di zuccheri”. Anche in questo amaro è ben evidente un attaccamento alle proprie radici, sia calabresi visto il retrogusto a base di liquirizia che lo distingue, sia per la storia che ha ispirato la sua realizzazione. Il nominativo dato all’amaro, Monteleone 1890, non è stato dato per caso ci racconta Iannello.

Monteleone richiama infatti l’antico nome di Vibo Valentia, mentre l’anno “1890” si riferisce al periodo in cui in città imperversava una brutta influenza. Per alleviare i sintomi, un cittadino monteleonese inventa una ricetta di infusi di erbe officinali, che si rivela efficace. L’antica ricetta è stata recuperata da Salvatore Iannello che, ovviamente, – come ci spiega – l’ha rielaborata adattandola per la realizzazione di quello che diventerà un buon amaro.

Ma dove trovare questi due distillati prodotti da Officina degli Infusi? Avendo voluto Iannello puntare su liquori di alta qualità, quindi di pregio, Ginberg e l’Amaro Monteleone 1890 non sono da scaffali di supermercato. Possono essere acquistati shop online di Officina degli infusi (officinadeglinfusi.com). Oppure direttamente nello specifico store, una vetrina fisica tutta loro, che tra breve sarà inaugurato su Corso Umberto I n. 97 a Vibo Valentia. I due liquori possono essere richiesti inoltre in molti locali e ristornati della città e della Calabria, e anche in alcune zone d’Italia. Trattandosi di prodotti di pregio, il Ginberg e Amaro Monteleone 1890 meritano di arrivare al palato dei buoni intenditori di tutto il mondo. Così come si auspica per gli altri nuovi distillati, che il titolare di Officina degli Infusi ha già in mente di produrre.