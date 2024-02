Gimbe: Calabria sotto media per assistenza anziani nelle Rsa, ultima per cure palliative tumorali

CATANZARO – In Calabria, a fronte di una media nazionale di 40,2 assistiti non autosufficienti di età ≥75 anni in trattamento socio-sanitario residenziale per 1.000 abitanti, la regione risulta sotto media con 16,5 persone assistite per 1.000 abitanti (dati 2021).

E’ quanto ha rilevato e messo in evidenza la Fondazione Gimbe in occasione dell’audizione del presidente Nino Cartabellotta in Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, nell’ambito dell’esame dell’atto di Governo n.121 relativo allo “Schema di decreto legislativo recante politiche in favore delle persone anziane”.

Dall’analisi di Gimbe, è emerso inoltre che “a fronte di una media nazionale del 28,4% di deceduti per tumore assistiti dalla rete di cure palliative sul totale di deceduti per tumore, la regione risulta sotto media con il 4,5% di assistiti, risultando ultima tra le regioni (dati 2021)”.