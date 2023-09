Getta un pacchetto con la cocaina per disfarsene, ma la polizia se ne accorge. Arrestato 60enne

REGGIO CALABRIA – E’ stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, 60enne reggino, già noto alle forze di polizia, era stato notato dagli agenti della squadra Volante nella zona sud della città, nei pressi di una bottega vinicola e alla vista della pattuglia, con atteggiamento sospetto, si sarebbe rifugiato all’interno del negozio. Poi con un gesto repentino ha gettato fuori da una finestra un pacchetto di sigarette, nel tentativo inequivocabile di disfarsene.

Gli agenti però lo hanno bloccato e perquisito, trovando nella tasca del suo borsello una busta di plastica trasparente con all’interno della polvere bianca, suddivisa in dieci involucri di cellophane termosaldati, mentre nel pacchetto di sigarette gettato poco prima e recuperato c’erano altri sette involucri identici ai precedenti.

Dalle analisi svolte la ‘polvere bianca’ è risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 8,3 grammi e i poliziotti hanno anche trovato 170 euro in contanti e diversi frammenti di cellophane che si ritiene siano stati utilizzati per il confezionamento. L’uomo infine, si è anche rifiutato di fornire ai poliziotti dettagli sul suo conto, ed è stato arrestato ma anche denunciato per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.