Getta la droga dalla finestra per non farsi beccare dagli agenti: coppia denunciata

VIBO VALENTIA – Nel corso di mirati servizi gli uomini della Squadra Mobile di Vibo, transitando in un centro della provincia, hanno notato e sottoposto ad approfondito controllo un individuo sospetto, colto in prossimità della sua abitazione.

Considerato l’atteggiamento dell’uomo i militari hanno esteso la perquisizione nella sua abitazione. Appena saliti nell’appartamento è stato notato un movimento repentino da parte della moglie, già presente all’interno. La donna ha lanciato dalla finestra una vistosa busta di carta, immediatamente recuperata dagli uomini della Polizia che già avevano cinturato l’area. All’interno di questa busta è stato trovato un vero e proprio kit per lo spaccio. Sono stati trovati oltre 80 grammi di marijuana, già suddivisi in diverse dosi, distinte per diverso peso, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. All’esito delle indagini, pertanto, sia l’uomo che la donna sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica poiché sospettati di concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.