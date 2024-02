Getta la droga dal finestrino, arrestato dalla Polizia dopo la perquisizione a casa

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il soggetto è stato trovato in possesso di circa 140 grammi di marijuana, 35 di eroina e anche una cartuccia calibro 9×21 e diverso materiale per la pesature e il confezionamento della droga. La Squadra mobile ha battuto a tappeto una zona al confine tra le province di Vibo e Catanzaro e nel corso di pattugliamenti e controlli, gli agenti hanno notato un’auto che, alla loro vista, avrebbe assunto un comportamento sospetto ed avrebbe lanciato qualcosa dal finestrino.

Bloccata l’auto e recuperato quanto gettato dal finestrino, i poliziotti hanno scoperto 35 grammi di eroina suddivisa in 10 involucri pronti per la vendita. Sottoposto a perquisizione domiciliare, il 47enne aveva in casa altra droga, ovvero 140 grammi di marijuana e il resto del materiale sequestrato. Infine, custoditi in due distinti punti dell’abitazione, è stata scoperta la somma complessiva di 8.530 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo, che risulta disoccupato, è stato posto ai domiciliari.