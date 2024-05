Gestione del paziente affetto da asma grave, convegno medico a Gizzeria

GIZZERIA (CZ) – “Severe Asthma. Lametia second edition” è il titolo del convegno medico, accreditato su Agenas ed organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza, sulla gestione del paziente affetto da asma grave. Si svolgerà domani, sabato 11 maggio, all’hotel Mare Chiaro di Gizzeria. Responsabili scientifici sono il dottor Massimo Calderazzo ed il dottor Salvatore Lombardo. Tre sessioni dedicate all’asma severo, alle novità diagnostico-terapeutiche ed alla multidisciplinarietà, ognuna delle quali con importanti relatori e professionisti.

“La gestione del paziente affetto da asma grave ha subito interessanti evoluzioni negli ultimi anni in rapporto a nuove opportunità terapeutiche. Tali nuove terapie richiedono, tuttavia, un’attenta valutazione fenotipica ed endotipica che ne permetta la giusta impostazione”, fanno sapere i direttori scientifici. Nuovi sviluppi e prospettive si propongono anche relativamente al trattamento delle comorbilità, in particolare quelle delle alte vie respiratorie che hanno aperto orizzonti di gestione multidisciplinare evidenziando la necessità di valutare in un’ottica condivisa le strategie di diagnosi e terapia”.

Il convegno si pone lo scopo di offrire strumenti per l’emersione dei casi e per dare a ciascun paziente una terapia opportunamente personalizzata. Sarà un momento di confronto fra specialisti di branche diverse e numerosi centri per condividere conoscenze, protocolli, iter diagnostici e terapeutici. Nella seconda parte dell’incontro i partecipanti avranno modo di discutere interattivamente sul percorso diagnostico e terapeutico futuro.